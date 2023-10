BON PLAN : Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged en précommande à prix vraiment cassé

Milestone lancera dans quelques jours Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, un nouveau jeu de course arcade avec les petites voitures de Mattel. Le premier volet était bourré de qualité, sa suite compte faire encore mieux, et un revendeur permet déjà de réserver son exemplaire à petit prix.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged est en effet affiché à 33,96 € au lieu de 49,99 € chez Leclerc, dans ses versions PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch et Xbox One/Series X. De quoi se faire plaisir sans se ruiner, d'autant que les précommandes permettent d'obtenir quatre voitures additionnelles exclusives, à savoir les Mod Rod et Fusionbusta du pack Rust and Fast et les F1 Racer et Sand Burner du pack Unstoppable.

La date de sortie de Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged est fixée au 19 octobre 2023, et vous pouvez également le retrouver en Pure Fire Edition avec une vraie petite voiture en acier et le pack Speed Kings à 59,99 € sur Amazon, la Fnac ou Leclerc.