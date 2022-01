BON PLAN OCULUS QUEST : 25 jeux et 2 packs à prix (presque) cassés !

Bon retour parmi nous, agent !

Zoraxis croit que vous êtes mort. Pour profiter de ce moment, nous vous envoyons sous couverture pour explorer les renseignements diaboliques que l'Agence a reçus concernant la tentative de domination mondiale de Zoraxis. Voici ce que nous pouvons vous dire maintenant... votre première mission est de protéger le Premier ministre, qui assiste à une production théâtrale mettant en vedette l'acteur et célébrité mondialement connu John Juniper

2 - A Township Tale (9,99 €) (747 Mo) (anglais) (cloud-saving) (cross-buy) (hand tracking) (M) - PEGI 16 (15 juillet 2021)



A Township Tale

combine des éléments de jeu de RPG et de survie dans un monde médiéval fantastique en réalité virtuelle. Jusqu'à huit joueurs peuvent se regrouper et choisir diverses professions, notamment forgeron, bûcheron, mineur, archer et guerrier. Aventurez-vous dans des zones inexplorées et récupérez des matériaux d'artisanat pour améliorer votre équipement et augmenter vos capacités. Avec d'innombrables armes, compétences et styles de jeu spécialisés, le choix du joueur et l'exploration sont essentiels dans A Township Tale

3 - STRIDE (14,99 €) (2,02 Go) (anglais) (cloud-saving) (cross-buy) (hand tracking) (C) (TEST) - PEGI 16 (5 août 2021)



Évoluez sur les toits de la ville comme un véritable pro du

parkour

. Agrippez-vous aux corniches, sautez de toit en toit, glissez le long de câbles, balancez-vous à l'aide de grappins... Vos possibilités ne sont limitées que par votre imagination et vos réflexes.