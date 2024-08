BON PLAN : un RPG indépendant et immanquable en promotion

Sea of Stars a séduit absolument tous les amateurs de jeux de rôle à l'ancienne l'année dernière. Le titre de Sabotage Studio (The Messenger) est un véritable hommage aux vieux RPG, il a vite atteint les cinq millions de ventes et les développeurs ont même rajouté un mode multijoueur local.

Longtemps disponible uniquement en version dématérialisée, Sea of Stars a eu droit à une édition physique en mai dernier, sur consoles. Une version boîte qui bénéficie actuellement d'une belle promotion, Sea of Stars est disponible contre 29,99 € au lieu de 39,99 € (- 25 %) sur Amazon et à la Fnac, voici les offres :

Sea of Stars raconte l'histoire de deux Enfants du Solstice qui combinent leurs pouvoirs du soleil et de la lune afin d'utiliser la magie d'éclipse, la seule force capable de terrasser les monstrueuses créations d'un alchimiste malfaisant appelé Le Fleshmancer. Des combats palpitants au tour par tour - Attaques synchronisées, combos, boosts, types de dégâts et contrer les sorts.

- Attaques synchronisées, combos, boosts, types de dégâts et contrer les sorts. Explorez en toute liberté - Nagez, grimpez ou sautez et arpentez le monde sans difficulté.

- Nagez, grimpez ou sautez et arpentez le monde sans difficulté. Une aventure riche en histoires - Des dizaines de personnages et d'arcs narratifs rythmeront ce périple captivant.

- Des dizaines de personnages et d'arcs narratifs rythmeront ce périple captivant. Un monde à votre rythme - L'aventure va trop vite ? Voguez, cuisinez, pêchez ou jouez au célèbre jeu de société Wheels.