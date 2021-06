BON PLAN sur Titan Souls gratuit sur PC jusqu'à demain, dépêchez-vous !

Devolver Digital a fait plusieurs annonces sympathiques lors de sa conférence de l'E3 2021, parmi lesquelles la date de sortie de Death's Door. Le nouveau jeu d'Acid Nerve nous fera suivre un corbeau chargé de collecter les armes des défunts. Si vous n'êtes pas familiers avec le travail du studio composé de 2 développeurs britanniques, bonne nouvelle, son précédent jeu est offert pour une durée très limitée !

Titan Souls, le jeu d'action exigeant où il faut éliminer des boss avec une seule flèche (réutilisable, bien sûr) est gratuit sur Steam jusqu'au lundi 14 juin à 19h00. Comme toujours avec ce genre d'offre, une fois qu'il est déverrouillé, il est ajouté indéfiniment à votre ludothèque.

Entre notre monde et le monde de l'Au-delà reposent les Âmes des Titans, sources de toute spiritualité et sommes de toutes choses. Les fragments de l'Âme titanesque sont disséminés parmi les ruines, sous la garde des titans désœuvrés. Or, dans sa quête de la vérité et du pouvoir, un héros solitaire armé d'une seule flèche a juré de rassembler tous ces fragments.