BON PLAN : Rayman Origins gratuit sur PC pendant quelques jours

Les célébrations des 35 ans d'Ubisoft nous ont déjà permis de télécharger gratuitement la trilogie Assassin's Creed Chronicles, Splinter Cell: Chaos Theory et dernièrement ANNO 1404 History Edition. Les cadeaux se poursuivent avec l'offre d'un incontournable de l'éditeur, déjà rendu gratuit plusieurs fois par le passé : Rayman Origins.

Si vous ne l'avez pas déjà dans votre collection, vous pouvez le déverrouiller définitivement sur Ubisoft Connect via ce lien, d'ici le 22 décembre 2021 à 10h00.

Michel Ancel, le célèbre créateur de Rayman et de Beyond Good & Evil, revient à ses racines avec Rayman Origins : un jeu de plateforme en HD aux déplacements horizontaux, au design crayonné et entièrement jouable à 4 en coopération !

Jouez à Rayman Origins et découvrez ou redécouvrez l’univers onirique ainsi que le légendaire style 2D qui a séduit des millions de fans...

Quand la Clairière des Rêves est envahie de Lums Noirs malfaisants, le Conseil des Fées invoque alors Rayman pour la sauver. Mais le héros de la lumière n’est pas tout à fait celui que le Conseil attendait... En compagnie de son meilleur ami, Globox, le tandem le plus loufoque du monde devra rétablir le climat paisible dans la clairière ou ils seront témoins de la disparition de leur univers tant aimé à jamais…

Caractéristiques principales