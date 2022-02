BON PLAN sur Dear Esther: Landmark Edition, le jeu d'aventure gratuit sur PC via Steam pour ses 10 ans

C'est le 14 février 2012 que nous avions pu mettre la main sur Dear Esther, le premier vrai jeu de The Chinese Room, studio britannique depuis salué pour Amnesia: A Machine for Pigs et Everybody's Gone to the Rapture. Vous l'aurez remarqué, nous fêtions hier les 10 ans de l'aventure narrative à la première personne qui a lancé sa carrière. Histoire de célébrer ce cap comme il se doit, The Chinese Room a décidé de l'offrir pendant 48 heures sur PC via Steam !

Vous avez jusqu'au mercredi 16 février à 16h00 pour récupérer Dear Esther: Landmark Edition, la version spéciale agrémentée de commentaires des créateurs.

« Une île déserte... les souvenirs d'un crash fatal... un livre écrit par un explorateur mourant. » Dear Esther vous plonge dans un monde magnifiquement réalisé, sur une île isolée des Hébrides extérieures. Une voix lit des extraits d'une lettre : « Ma chère Esther... » Ainsi commence le voyage dans l'un des jeux à la première personne les plus originaux de ces dernières années. Abandonnant le gameplay traditionnel pour une expérience entièrement basée sur l'histoire, Dear Esther conjugue des environnements magnifiques avec une bande-son à couper le souffle pour raconter une puissante histoire d'amour, de perte, de culpabilité et de rédemption. Dear Esther : Landmark Edition comprend un mode Commentaires qui permet d'explorer l'île tout en apprenant comment le jeu a été élaboré par The Chinese Room et Rob Briscoe.

Comme toujours, ne tardez pas à déverrouiller votre cadeau pour le conserver ad vitam æternam.

