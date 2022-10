BONELAB : nouveau record, le titre rejoint le rang des jeux les plus rapidement vendus sur le Meta Store

Au début de la Connect 2022, Mark Zuckerberg a révélé que le jeu BONELAB, sorti récemment, avait réalisé son premier million de dollars de recettes et ce, moins d'une heure après son lancement, ce qui en fait le jeu le plus rapidement vendu de l'histoire des Meta Quest ! Comment expliquer un tel phénomène ?

Sorti le 29 septembre 2022, BONELAB est un jeu d'action-aventure ponctué d'énigmes, qui se distingue par son moteur physique et son gameplay assez poussé et exigeant. Si vous voulez en savoir plus sur l'excellente suite de BONEWORKS, nous avons écrit un article à ce sujet.

Ce qui fait le succès de BONELAB et la célébrité de tous les jeux du genre, c'est le modding. Bien que disposant d'une aventure solo, les joueurs se le procurent avant tout pour son mode sandbox (bac à sable), sachant à l'avance qu'ils pourront tout faire et tout inventer avec ! Et ce succès n'a pas été démenti, puisqu'à l'heure actuelle, BONELAB a déjà reçu plus de 8 000 avis sur le Meta Quest Store, avec une note globale de 4,58/5. Côté PC VR, il a déjà recueilli plus de 6 000 joueurs sur Steam et bien entendu une note majoritairement positive.

Le dernier-né de Stress Level Zero a rejoint le rang des jeux les plus rapidement vendus, aux côtés de Resident Evil 4 VR avec ses 2 millions de dollars en deux jours, du MMORPG Zenith: The Last City, qui avait franchi son million de dollars en 24 heures, et de Blade & Sorcery, qui avait réalisé lui aussi son million de dollars en deux jours seulement.

