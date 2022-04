Bonelab : le plus ambitieux des jeux de Stress Level Zero annoncé dans une courte vidéo et trois images

Bonelab est un jeu d'action et d'aventure proposant deux années d'amélioration du moteur d'interaction physique de Boneworks, Marrow. Projet le plus ambitieux de Stress Level Zero à ce jour, les joueurs doivent se battre, grimper, sauter et même modifier leur forme pour découvrir la vérité sur leur réalité.

Bonelab devrait sortir en 2022 sur Meta Quest 2 et PCVR à un prix encore inconnu. Il sera en anglais pur et dur. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon à partir de 349,99 €.