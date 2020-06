Borderlands 3 : la planète Géhenna du DLC Prime de sang présentée et imagée

Après avoir accueilli l'Élimination à la Brèche des Gardiens la semaine dernière, Borderlands 3 va encore être enrichi de contenu jeudi prochain avec le lancement de sa troisième extension payante, Prime de sang : la rédemption par les poings, dont nous avons récemment pu découvrir 15 minutes de gameplay. Elle nous emmènera à nouveau visiter un monde inédit, la planète Géhenna, qui a été présentée comme à l'accoutumée.

Ainsi, voici la description disponible sur le site officiel du jeu, accompagnée de nouveaux visuels mettant principalement en avant son style typé western :

Géhenna

Aux confins de la galaxie, Géhenna est une planète implacable, dangereuse au possible et plus brutale que l'Enfer. Ancien terrain d'essai militaire et biologique d'une firme aujourd'hui disparue, ces terres arides et ces canyons sont désormais habités par des créatures génétiquement modifiées et leurs gardiens, un gang sans pitié se faisant appeler les Diables sauvages. S'ils descendent tout droit des employés de la firme restés sur place pour se forger une vie meilleure, leurs chances de survie semblent actuellement plutôt minces.

Lieux