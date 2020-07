Borderlands : la bande originale du premier jeu sur vinyles roses par Laced Records

Borderlands a maintenant plus de 10 ans, mais il reste encore tout à fait d'actualité dans le paysage vidéoludique moderne, et ce n'est pas le récent portage de la Borderlands Legendary Collection sur Switch qui nous fera dire le contraire. Outre son gameplay, sa bande originale fait encore le bonheur des fans, et Laced Records va prochainement la proposer en vinyles.

Eh oui, après la bande originale de Borderlands 3 sortie en début d'année, le producteur s'associe de nouveau à 2K Games et Gearbox Software pour proposer les musiques du premier volet sur deux vinyles, roses. Eh oui, si la pochette, signée par des artistes de Gearbox, reprend les couleurs dorées si chères à la série, les disques dénotent un peu du reste, mais au moins, c'est original. Pour rappel, la bande originale est composée par Jesper Kyd (Hitman, Assassin's Creed), mais les compositeurs Sascha Dikiciyan et Cris Velasco (Quake, Mass Effect, Deus Ex, God of War), ainsi que Raison Varner et Tim Larkin (Portal, Dota 2, CS:GO) ont également apporté leurs pierres à l'édifice.

Au total, ce sont donc 30 pistes qui sont regroupées sur ces deux vinyles, dont certaines inédites en édition physique. La bande originale est disponible en précommande au prix de 33 £ sur la boutique en ligne de Laced Records, en édition limitée avec des disques roses ou en version classique, noire. Les commandes seront expédiées à partir de la fin du mois de septembre 2020. La bande originale de Borderlands 3 est quant à elle proposée contre 33,49 € sur Amazon.fr, avec des disques blanc et rouge.

