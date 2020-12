Brigandine: The Legend of Runersia déboule sur PS4, une mise à jour pour la Switch disponible

Sorti le 25 juin dernier sur Switch, Brigandine: The Legend of Runersia débarque enfin sur PlayStation 4. Ici, les joueurs doivent choisir parmi l’une des six nations disponibles et incarner son dirigeant. À la tête d’une armée se composant de Chevaliers Runiques, de Dragons ou de Goules, vous devez conquérir Runersia par le biais de batailles stratégiques au tour par tour, le tout sur des cartes faites d'hexagones.

Pour les intéressés, Brigandine: The Legend of Runersia coûte 49,99 €. Notez que si vous achetez le titre, vous recevrez un thème gratuit pour votre machine. Enfin, la nouvelle mise à jour Titans and The Iron Front voit le jour pour la PlayStation 4, et arrive gratuitement sur la plateforme hybride de Nintendo. L’update inclut de nouveaux monstres comme des Gobelins de l’ombre, et vous permet de personnaliser les niveaux de difficulté. Kazuhiro Igarashi, producteur et game designer chez Happinet, a pris la parole. Il a expliqué qu’il voulait concevoir un remake du premier jeu, mais que les créateurs étaient absents. Cependant, il est très fier du travail que lui et son équipe ont réalisé sur leur nouveau titre.

Nous avons envisagé de réaliser un remake, mais les créateurs du jeu n’étaient pas disponibles et nous nous sommes lancés dans un titre original, avec une nouvelle équipe. Il s’agissait de conserver les principales mécaniques qui ont fait tout le sel de Brigandine, et d’améliorer certains éléments pour offrir aux joueurs une expérience inoubliable. J’ai donc réuni une équipe de développeurs qui comprenaient ce que nous voulions réaliser avec Runersia et qui avaient suffisamment d’expérience pour donner vie à cette vision. Je suis fier de dire que l’équipe de Matrix, avec Kenji Terada au script, Raita Kazama aux graphismes et au character design et Tenpei Sato à la musique, a atteint cet objectif.

Si vous êtes un grand consommateur de RPG en tour par tour et que vous avez une âme de stratège, ne perdez pas une seconde et foncez sur Brigandine: The Legend of Runersia.

En Runersia, un continent créé par le Rune God, la magie coule à flots. Il y a des siècles, cinq Pierres de magie furent introduites sur ce continent et transmises à travers l'Histoire parmi les nations humaines, jusqu'à leur intégration finale dans l'équipement spécial de la Brigandine afin de créer les chevaliers runiques, des individus extraordinaires capables de manier la puissance et les pierres de mana incorporées dans leurs armures pour lancer des sorts de compétences et de magie, mais aussi pour invoquer et contrôler des monstres archaïques. Les six nations de Runersia, chacune ayant ses propres idéaux, croyances, histoires et fois, ont pour noms les Brigandines de la justice, de la gloire, de la liberté, de la sainteté et de l'égo. La sixième n'est pas liée à la Brigandine. L'objectif consiste à étendre l'influence de sa nation jusqu'à ce que le continent de Runersia soit entièrement conquis par le joueur. Caractéristiques Une très grande liberté dans la façon de mener la guerre Chaque joueur décide parmi six nations celle qu'il souhaite diriger, quel pays envahir et comment conquérir le continent. Des centaines d'heures de jeu L'histoire de chaque nation propose plus de 30 heures de jeu avec plusieurs fins différentes, un épilogue et des niveaux de difficulté personnalisés supplémentaires ajoutés récemment.

Un gameplay et un design basés sur la version classique d'origine : les combats se déroulent sous la forme d'un RPG tactique au tour par tour, avec des chevaliers dans chaque camp, dirigeant trois armées de monstres s'affrontant sans faillir pour la victoire sur une grille hexagonale. Un style de jeu immersif et des illustrations originales d'artistes expérimentés et talentueux Artiste principal et character designer, Raita Kazama exprime tout son talent artistique dans les 40 endroits différents ainsi que sur plus de 100 chevaliers uniques ainsi que les 50 types de monstres que contient Runersia. Mode défi Combattez dans une combinaison d'expériences Sandbox et Score Attack où de nouvelles missions sont proposées continuellement, testant la capacité du joueur à changer de stratégie à la volée alors que la difficulté augmente au fur et à mesure que le joueur survit à ses épreuves. Un nouveau contenu et des mises à jour La mise à jour « Titans and the Iron Front » inclut de nouveaux monstres de niveau élevé, des Titans et des Gobelins de l'ombre, des niveaux de difficulté personnalisés pour l'IA ennemie, des options de temps de jeu et de gain d'expérience, une nouvelle interface de jeu, des ajustements des menus, et de nouvelles fonctionnalités qui rendent les conquêtes de Runersia plus stratégiques que jamais.

