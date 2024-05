Call of Duty: Black Ops Gulf War dans le Game Pass day one ?

Nous ne connaissons toujours pas le nom du prochain Call of Duty, mais Microosft nous donne rendez-vous au Xbox Games Showcase le mois prochain pour découvrir le nouvel opus d'une « franchise bien-aimée ». Il s'agit sans aucun doute du prochain Call of, mais de toute façon, les rumeurs vont déjà bon train.

Le prochain FPS d'Activision serait Call of Duty: Black Ops Gulf War, un titre qui suivrait des opérations officieuses de la CIA en pleine Guerre du Golfe et en monde ouvert. Le Xbox Games Showcase devrait confirmer tout cela, avec une bande-annonce et sans doute la date de sortie. Le journaliste Tom Warren de The Verge affirmait que ce Call of Duty: Black Ops 6 sortirait dans le courant du mois d'octobre 2024, l'insider Tom Henderson est sur la même longueur d'onde et affirme que le lancement se ferait à la fin du mois, « probablement le 25 octobre ».

Rien d'étonnant ici, les Call of Duty sortent toujours en fin d'année, même si cette date n'est pas correcte, elle ne devrait pas être trop éloignée. Cependant, une question taraude les joueurs depuis quelques mois : Call of Duty: Black Ops Gulf War sera-t-il rajouté au PC/Xbox Game Pass dès son lancement ? Microsoft a payé une fortune pour s'offrir Activision-Blizzard-King, il est déjà clair que les Call of Duty ne seront pas exclusifs aux Xbox, mais il s'agirait également de rentabiliser ce rachat. Entre un seul jeu payé plein pot 80 € ou un abonnement au Game Pass Ultimate à 14,99 € par mois (via Amazon, Cdiscount ou Fnac) donnant accès à plusieurs titres, le choix est vite fait pour de nombreux joueurs, inclure le gros hit de fin d'année dans l'abonnement ne serait pas forcément la meilleure idée commerciale. Cependant, d'après les informations du Wall Street Journal, Microsoft compterait bien rajouter day one Call of Duty: Black Ops 6 au Game Pass :

Microsoft prévoit un remaniement majeur de sa stratégie de vente de jeux vidéo en proposant le prochain volet de Call of Duty à son service d'abonnement au lieu de l'approche lucrative de longue date consistant à le vendre uniquement à la carte.

Cela semblerait logique, le Game Pass reste le fer de lance de Xbox, mais pour contrebalancer le prix de vente du jeu, nombreux sont les internautes qui craignent une hausse du prix de l'abonnement dans les prochains mois. Cependant, Microsoft pourra toujours compter sur les 80 € des joueurs PlayStation, qui sont nombreux à se ruer sur le dernier CoD chaque année.

Nous devrions avoir des réponses officielles à toutes ces questions le 9 juin prochain, date du Xbox Games Showcase 2024. D'ici là, vous pouvez retrouver Call of Duty: Black Ops Cold War à partir de 23,93 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.