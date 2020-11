Call of Duty: Black Ops Cold War, deux vidéos pour le ray tracing et le DLSS

Call of Duty: Black Ops Cold War est sorti le 13 novembre dernier sur consoles de salon et sur ordinateurs, mais NVIDIA est de retour aujourd'hui avec plusieurs vidéos mettant en avant les technologies de DLSS et de ray tracing, avec une bande-annonce « on/off » pour mieux constater les améliorations sur les ombres et rayons lumineux notamment :

NVIDIA précise que cette vidéo a été enregistrée en 4K avec les réglages du jeu en Ultra, le DLSS est activé et le PC faisant tourner Call of Duty: Black Ops Cold War embarque une RTX 3090. La vidéo mettant en avant le DLSS est à retrouver plus bas, et c'est le compteur d'images affichées par seconde qu'il faut surveiller, avec généralement le double de fps lorsque la technologie est activée, et jusqu'à 85 % d'images en plus à la seconde en 4K avec une carte graphique RTX. NVIDIA rappelle que le titre d'Activision et Treyarch embarque plusieurs de ses technologies, dont :

L’occlusion ambiante accélérée par RTX, effets d'ombres locales et d'ombres du soleil pour un jeu plus immersif ;

NVIDIA DLSS pour augmenter le nombre d’images par seconde tout en générant des images de jeu magnifiques et nettes ;

NVIDIA Reflex pour réduire la latence du système ;

NVIDIA Ansel en mode campagne vous permet de cadrer et de prendre des captures d'écran uniques en haute résolution ;

NVIDIA Highlights en mode multijoueur, pour que les moments les plus divertissants du jeu soient automatiquement enregistrés et sauvegardés.

NVIDIA précise au passage que Call of Duty: Black Ops Cold War va recevoir très prochainement un nouveau pilote avec le support du Khronos Vulkan Ray Tracing. Vous pouvez retrouver Call of Duty: Black Ops Cold War à 53,99 € chez Gamesplanet.

