Call of Duty: Black Ops Cold War, du gameplay du Multijoueur à Miami en fuite, de premières nouveautés visibles

La grande révélation de Call of Duty: Black Ops Cold War a eu lieu la semaine dernière avec de premières informations croustillantes sur la campagne. Pour le Multijoueur, nous avons rendez-vous ce 9 septembre pour tout découvrir de la vision proposée par Treyarch et Raven Software, mais une intégration complète avec Call of Duty: Warzone et son Battle Pass est déjà promise.

La vidéo risque d'être supprimée de YouTube par Activision, libre à vous d'en charger d'autres sur la plateforme ou sur une autre si c'est le cas

Il n'aura cependant pas fallu attendre jusque là pour en apprendre plus sur les parties compétitives de ce nouvel épisode. Quelques minutes de gameplay ont été frauduleusement streamées sur Twitch il y a quelques heures, permettant de découvrir du gameplay à Miami dans un niveau aux couleurs néon rafraîchissant, et surtout plusieurs mécaniques de jeu. Déjà, le mode est original, lui qui demande d'extraire un VIP en 6v6, avec des assaillants et des défenseurs.

Les Scorestreaks, les Wildcards et les Field Upgrades feront leur retour, tout comme les Perks, bien évidemment : Tac Mask, Ninja, Tracker, Flak Jacket, Scavenger et Quartermaster sont déjà confirmés par la vidéo. Du côté des armes, le Commando, le M16, le MP5, le Stoner 63, le AK-74U et le SPAS-12 peuvent aussi être aperçus. Il n'y a en revanche à priori pas de portes à ouvrir donc moins de segmentation de la carte, et le Sprint Tactique (avec l'arme en l'air) n'est plus disponible. La plus grosse nouveauté, ce sont les barres de santé des ennemis visibles directement au-dessus d'eux, ce qui devrait changer pas mal de choses dans la gestion des assauts. D'ailleurs, les connaisseurs semblent remarquer qu'il faut plus de tirs réussis que dans les derniers épisodes pour abattre une cible.

Tout cela sera sûrement détaillé davantage mercredi prochain, alors soyez patients. La date de sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War, c'est pour le 13 novembre sur PC, PS4 et Xbox One et plus tard sur PS5 et Xbox Series X, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 74,99 € à la Fnac.

