Call of Duty: Future Warfare, du gameplay d'un opus annulé dévoilé, une grosse perte pour les fans ?

La franchise Call of Duty semble particulièrement bien rodée depuis toutes ces années, avec un nouvel opus lancé tous les ans grâce à Infinity Ward, Treyarch et Sledgehammer Games. Mais Activision a quand même tenté d'autres choses en confiant la licence à d'autres studios, peu habitués au genre du FPS.

Cette semaine, nous découvrons ainsi du gameplay de Call of Duty: Future Warfare, un opus annulé qui était développé par Neversoft, connu pour les Tony Hawk's Pro Skater et Guitar Hero. Avant d'aider Infinity Ward sur Call of Duty: Ghosts, il avait commencé le développement d'un opus pour Xbox 360 (et sans doute PC et PS3), qui refait surface aujourd'hui avec plusieurs vidéos de gameplay partagée par un certain @mangafigurines sur X/Twitter.

La véracité de ces extraits a été confirmée par Brian Bright, qui était développeur sur Call of Duty: Future Warfare, surtout connu en interne sous le nom de code NX1. Comme il l'explique sur X/Twitter, Activision avait demandé à Neversoft de développer un jeu Call of Duty dans un univers futuriste, à l'époque où les têtes pensantes d'Infinity Ward étaient partis fonder Respawn Entertainment (Titanfall). La mission ci-dessus se déroulait sur la Lune, avec des séquences en faible gravité, mais elle servait surtout aux développeurs pour se faire la main sur le moteur de jeu, eux qui n'avaient alors jusqu'ici fait que des jeux de skate ou de rythme. Des extraits du mode multijoueur de Call of Duty: Future Warfare ont également été partagés via @catgurlfriend, avec pour la première fois un mode Escort.

Brian Bright n'a pas expliqué pourquoi Activision a annulé Call of Duty: Future Warfare, mais la franchise a bien fait un détour sur la Lune via le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops, avant d'entrer complètement dans le futur avec Call of Duty: Advanced Warfare en 2014 grâce à Sledgehammer Games, qui signait son premier CoD en solo. Les fans y voient également les prémices de Call of Duty: Infinite Warfare, développé en 2016 par Infinity Ward. Call of Duty: Future Warfare était sans doute trop en avance sur son temps, ce qui est fort dommage pour Neversoft et les fans.

