Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, retour du mode Buy Back Quads, armes kawaï et plus cette semaine

C'est encore une fois une semaine assez classique qui attend la communauté Call of Duty: Modern Warfare. Jusqu'à mardi prochain, le mode Multijoueur accueillera les traditionnelles playlists Shoot the Ship et Gunfight Face Off Moshpit, bien connues des joueurs, tandis que Guerre Terrestre Réinfecté revient pour divertir les amateurs de cette expérience.

Dans Call of Duty: Warzone, le mode Buy Back Quads permettant de respawn si nous avons assez d'argent sur nous revient ce week-end et seulement ce week-end, tandis que les quatre variantes principales de Battle Royale et Blood Money Trios sont accessibles durant toute la semaine. Pour tout le monde, la boutique est mise à jour avec le Tracer Pack Anime Super donnant accès aux armes Kuudere, Tsundere et Yandere, un pointeur rose ou encore un Riot Shield, mais aussi le bundle Alex: Death Stalker comprenant entre autres une skin Sidewinder et deux plans d'armes légendaires.



Call of Duty: Modern Warfare est disponible à partir de 54,30 € chez Amazon.fr.

Lire aussi : Call of Duty: Black Ops Cold War, dates de la bêta, maps, modes de jeu, cross-play et Battle Pass avec Warzone, le Multijoueur pleinement détaillé