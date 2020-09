Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, playlist Party Mode Moshpit, retour de Warzone Rumble et plus cette semaine

Les Games of Summer touchent à leur fin, alors c'est forcément une semaine plus traditionnelle qui attend les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone. Ils accueillent comme prévu le bundle Opérateur Morte, avec le personnage campé par une star italienne, mais aussi sa skin Sentenza, et des plans d'arme légendaires pour un fusil Marskman et un fusil d'assaut, tout deux dotés de pointeurs rouge, blanc et vert en hommage à l'Italie. Un autre pack appelé Devourer donne sinon accès à un fusil d'assaut légendaire avec un gros magasin.

Le Multijoueur reçoit de son côté la playlist Party Mode Moshpit avec des modes originaux et fun comme Jeu d'Arme, le classique Escarmouche en 2v2 et sa variante On-Site Procurement avec des équipements variant suivant ce que vous repérez sur la carte, et l'infatigable Shoot the Ship. Sinon, la version habituelle de Guerre Terrestre est de retour, et le mode Demolition apparaîtra désormais dans les Featured Playlists plutôt que dans le menu de jeu rapide.

Et du côté de Warzone, Warzone Rumble fait son retour pour des parties en 50v50, aux côtés des variantes récurrentes de Battle Royale et Pillage. Si vous n'avez pas encore rejoint la communauté, Call of Duty: Modern Warfare est achetable à partir de 54,30 € chez Amazon.

Lire aussi : Call of Duty: Warzone, des stations de métro teasées pour la Saison 6 ?