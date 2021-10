Call of Duty: Vanguard, le poids du jeu et l'espace requis pour l'installation sur PS4, PS5 et Xbox dévoilés, enfin du mieux !

Le poids des mises à jour et la place que prennent les jeux Call of Duty sur nos disques durs sont devenus un véritable problème pour les fans de la série, qui ont bien du mal à faire cohabiter l'épisode premium du moment et Call of Duty: Warzone avec le reste de leur catalogue. Activision a travaillé sur le sujet et a trouvé un moyen de réduire la taille de l'installation des titres via des patchs, une technique qu'il va employer pour Call of Duty: Vanguard dès son lancement.



Il va ainsi pouvoir diminuer la taille du fichier de base de 30 à 50 % selon les plateformes, en comparaison avec Call of Duty: Black Ops Cold War.

En raison de la nouvelle technologie de streaming de textures à la demande, la taille d'installation de Vanguard au lancement sera nettement inférieure à celle des versions précédentes de Call of Duty - une différence allant de 30 % à jusqu'à +50 % sur console de nouvelle génération et PC.

Le poids du fichier à télécharger et l'espace libre requis sur le disque dur de vos consoles de salon ont d'ailleurs été précisés au passage. Bien évidemment, cela ne comprend pas les données relatives à Warzone, avec qui le titre de Sledgehammer Games partagera prochainement son système de progression. Les informations relatives aux PC, ainsi que les configurations minimale et recommandée, seront données d'ici peu.

PlayStation 5 : 64,13 Go de téléchargement | 89,84 Go d'espace libre requis.

PlayStation 4 : 54,65 Go de téléchargement | 93,12 Go d'espace libre requis.

Xbox Series X|S : 61 Go de téléchargement | 61 Go d'espace libre requis.

Xbox One : 56,6 Go de téléchargement | 56,6 Go d'espace libre requis.

Le pré-téléchargement sera possible à compter de 18h00 cet après-midi en Amérique et 00h00 cette nuit dans le reste du monde sur PS4 et PS5, et également à partir de 18h00, dans le monde entier cette fois, sur Xbox One et Xbox Series X|S. Mais pour lancer l'application, il faudra bien évidemment attendre la date de sortie de 5 novembre 2021 : ceux qui préfèrent une édition physique peuvent la précommander pour 60,99 € sur Amazon.fr.

