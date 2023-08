de Cannibal (Holocaust) au scandale de Borneo: A Jungle Nightmare, Fantastico Studio se livre

Film gore à souhait et ultra polémique, Cannibal Holocaust aura marqué absolument tous les spectateurs, dépeignant des séquences de cannibalisme glaçantes tout en mettant en scène des journalistes occidentaux sans scrupules. Fantastico Studio travaillait sur un jeu canonique depuis 2019, sobrement intitulé Cannibal et réalisé en collaboration avec Ruggero Deodato.

Son directeur créatif Andrea Valesini s'est entretenu récemment avec PC Gamer pour revenir sur cette folle aventure qu'était Cannibal, un jeu aujourd'hui grandement modifié, mais pas totalement abandonné. Andrea Valesini explique que son studio a d'abord hésité à produire un jeu comme celui-ci, doutant de l'intérêt des joueurs pour la franchise. Mais lorsque l'annonce fut faite, l'engouement était total et le studio avait décidé de transformer Cannibal en vrai jeu d'aventure point & click, et non plus un simple visual novel. Mais voilà, la bande-annonce a également causé des soucis juridiques, Fantastico Studio n'avait pas les droits pour utiliser les images du film dans son teaser... Après de dures négociations, le studio a quand même trouvé un terrain d'entente, qui lui a coûté de l'argent au passage, l'empêchant de développer sereinement le jeu pour proposer une démo au Steam Néo Fest. Oh, et le COVID-19 n'a pas arrangé les choses, surtout pour travailler avec Ruggero Deodato, alors âgé de 81 ans.

Finalement, Fantastico Studio a décidé d'abandonner le nom Cannibal et de renommer le titre en Borneo: A Jungle Nightmare, qui sera un vrai jeu en 3D avec un moteur maison, mais toujours dans l'esprit du long-métrage de Ruggero Deodato. Les ambitions sont revues à la hausse, le studio a réalisé une bande-annonce plus soignée... qui a fait scandale en Indonésie. Les habitants de Bornéo et des alentours ont jugé les visuels racistes, caricaturaux et réducteurs, avec des tatouages et armes complètement hors sujet, allant même jusqu'à envoyer des menaces aux développeurs. Nouveau coup dur pour Andrea Valesini et son équipe, qui rappelle quand même que dans Cannibal Holocaust et donc dans son futur jeu Borneo: A Jungle Nightmare, ce sont bien les Blancs qui sont montrés comme des sauvages. Après des discussions en interne, le studio a quand même décidé de poursuivre le développement, et de publier une nouvelle version de la bande-annonce avec un message de prévention au début, afin de calmer les esprits.

L'année 2021 ne fut pas simple, la santé de Ruggero Deodato déclinait rapidement, il était de plus en plus difficile de travailler avec lui... jusqu'à sa disparition en décembre 2022, à l'âge de 83 ans. Là encore, Fantastico Studio décida de ne rien abandonner. Il développe en parallèle Cannibal Tales, qui inclura deux visual novels écrits par Ruggero Deodato avant sa mort, qui n'auront pas de lien entre eux, mais qui seront quand même connectés à un troisième jeu. Car oui, en plus de Cannibal Tales (attendu en janvier 2024) et Borneo: A Jungle Nightmare, le studio planche sur un autre jeu en 3D, qui utilisera l'Unreal Engine 5 et qui sera codéveloppé par Troglobyte Games (Blind Fate: Edo no Yami, HyperParasite). Il s'agira d'un jeu stand-alone, mais quand même en lien avec la franchise de cannibales, et bien évidemment, le studio va prendre bien soin de ne pas mentionner Bornéo dans le titre...

Fantastico Studio ne se laisse pas abattre, mais pour le moment, les joueurs attendent toujours de mettre les mains sur un jeu de cannibales.