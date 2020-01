Captain Tsubasa: Rise of New Champions, une vidéo de gameplay maison pour découvrir le jeu de foot arcade

Mardi dernier, Bandai Namco a dévoilé Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un jeu de football arcade basé sur la célèbre licence précédemment connue dans l'Hexagone sous le nom d'Olive et Tom. Nous avons eu l'occasion d'y jouer et avons pu capturer du gameplay à l'aide de la fonction Share de la PS4 Pro.

Nous vous proposons donc de découvrir une mi-temps d'un match sans coupure entre la Nankatsu Junior High School et la Toho Academy, qui étaient les seules équipes disponibles dans la version d'essai. Nous découvrions encore et expérimentions des choses lors de ce petit 1v1 face à l'un de nos confrères, où nous contrôlions la Nankatsu du fameux Tsubasa Ozora. Vous pouvez par exemple voir l'entrée dans le stade (en partie tronquée), des contacts bien bourrins, les changements de tactiques et bien entendu les fameuses techniques comme le Tir du Tigre ou de l'Aigle.

Le jeu est attendu cette année sans davantage de précision, sur PS4 donc, mais également sur PC et Switch. Pour en savoir davantage sur le jeu et notre avis, n'hésitez pas à consulter nos impressions : PREVIEW de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un jeu de foot fun, mais encore assez maladroit