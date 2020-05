Captain Tsubasa: Rise of New Champions, les deux joueurs vedettes de l'équipe junior des États-Unis présentés en vidéo

La semaine dernière, Bandai Namco a lancé une nouvelle série de vidéos dédiées aux équipes internationales juniors de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, avec pour commencer la sélection allemande de Karl Heinz Schneider. Comme il fallait s'en douter, l'éditeur a continué sur sa lancée avec une courte bande-annonce, cette fois pour les États-Unis.

Malheureusement, seuls deux personnages sont ici nommés et présentés, que nous avions déjà eu l'occasion de découvrir sur un scan du Weekly Shonen Jump. Si vous ne les connaissez pas, c'est bien normal, car l'attaquant Blake Martin et le gardien Cheikh Azwan ont été créés pour ce jeu, et il faut bien avouer que ce dernier a terriblement la classe lorsqu'il effectue un arrêt.

L'Italie, l'Uruguay ou encore l'Angleterre devraient subir le même traitement dans les prochaines semaines, pour nous faire patienter d'ici la sortie de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, prévue plus tard dans l'année sur PS4, Switch et PC.

Voir aussi : Captain Tsubasa: Rise of New Champions, l'Épisode Nouveau Héros s'offre une bande-annonce présentant ses atouts