Captain Tsubasa: Rise of New Champions, l'Épisode Nouveau Héros s'offre une bande-annonce présentant ses atouts

Après nous avoir montré à plusieurs reprises le mode scénarisé Épisode Tsubasa, qui nous permettra de revivre les moments cultes de l'œuvre de Yōichi Takahashi, Bandai Namco met désormais en avant une autre aventure solo de Captain Tsubasa: Rise of New Champions répondant au nom d'Épisode Nouveau Héros, dont le principal argument sera de créer notre personnage et le faire évoluer au sein de cet univers.

Une nouvelle bande-annonce vient clôturer cette semaine pour nous présenter davantage les options auxquelles nous aurons droit avec ce mode. Avant de pouvoir jouer aux côtés de Tsubasa dans la sélection japonaise, un long chemin nous attend ! Nous remarquons ainsi qu'une centaine de coupes de cheveux seront présentes lors de la création de l'avatar, sans aucun doute issues des différents joueurs formant les effectifs des différentes équipes. Le choix sera ensuite donné de rejoindre la Furano MS, la Toho Academy ou la Musashi MS, avec justement une mécanique de sélection de dialogues parmi plusieurs réponses lors des moments importants. Un aperçu de l'interface montrant nos statistiques et le niveau d'amitié avec nos coéquipiers est aussi donné. Et visiblement, des objectifs secondaires seront à remplir pour obtenir diverses récompenses.

Pour le moment, Captain Tsubasa: Rise of New Champions ne possède aucune date de sortie connue, mais arrivera dès cette année sur PS4, Switch et PC.

