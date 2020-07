Captain Tsubasa: Rise of New Champions, les modes de jeu en ligne présentés dans une nouvelle bande-annonce avec du 2v2 !

Ces derniers mois, Bandai Namco a mis l'accent sur les modes scénarisés et les équipes internationales juniors de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, la dernière en date étant l'Uruguay. Le mode Dream Team Edit a aussi été introduit, qui nous permettra de créer notre équipe de rêve pouvant être utilisée en ligne, c'est donc en toute logique que les modes en ligne sont désormais au cœur d'une bande-annonce.

Cette vidéo est l'occasion de découvrir le menu principal du jeu, avec The Journey, qui contiendra donc tout ce qui tient du solo, la possibilité de jouer en local à plusieurs dans Versus, un mode Entraînement, un autre appelé Ultimate Edit, la Collection qui servira sans nul doute à afficher divers bonus, les options et donc le mode Versus en ligne. Nous pourrons y sélectionner l'équipe de notre choix pour des matchs en 1v1 ou 2v2 sur la Toile, éditer notre équipe jusqu'à l'apparence vestimentaire de nos joueurs comme déjà annoncé, et également prendre part à des affrontements de ligue pour monter dans le classement mondial.

L'élément vraiment inédit ici est l'introduction des Play Points, à engranger en jouant et non via des microtransactions, qui serviront à acheter des packs de cartes contenant des joueurs. Au passage, nous avons donc confirmation que les joueurs brésiliens Luciano Leo et Carlos Santana seront présents, ce dernier étant rapidement entraperçu à 1:31.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est attendu le 28 août prochain sur PS4, Switch et PC, et peut être précommandé sur Amazon à partir de 44,99 €.



