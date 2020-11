Captain Tsubasa: Rise of New Champions, les trois premiers personnages en DLC annoncés

Au lendemain de la disparition d'une légende du ballon rond, Diego Maradona, l'éditeur Bandai Namco refait parler de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, sorti à la fin de l'été sur PS4, Switch et PC. L'éditeur avait partagé un calendrier des futurs ajouts gratuits et payants fin septembre, en mentionnant que l'hiver 2020 verrait l'ajout des trois premiers personnages en DLC du Character Pass. Oui, même ce jeu n'y échappe pas. Nous apprenons désormais leur identité avec quelques détails au passage, qui parleront sans doute aux fans purs et durs de la licence.

Début décembre, ce sont donc Stefan Lévin, Singprasert Bunaak et Ricardo Espadas qui s'inviteront sur le terrain :

Stefan Lévine Le milieu de terrain honoraire suédois. Il est polyvalent. Ce meneur a de la technique et une certaine rapidité. Il déconcerte l'adversaire de ses mouvements rapides. Technique : Feinte de l'aurore - La Feinte de l'aurore est un dribble qui améliore la technique lorsque vous passez un adversaire. Ricardo Espadas Le gardien de la sélection junior mexicaine. Il passera lui aussi à l'attaque ! De petite stature, il sait néanmoins arrêter les tirs de ses mouvements rapides. C'est également un joueur de champ sûr de ses capacités. Technique et compétence : Gardien miraculeux / Tir feinté - Ses compétences de contre-attaque sont développées et il peut passer à l'attaque en améliorant son statut. Singprasert Bunaak Le défenseur de la sélection junior thaïlandaise. Ses compétences s'inspirent du muay-thaï. Défenseur de la sélection junior thaïlandaise. Il se bat pour gagner et répète que « Le foot est un art martial. » Son corps s'est endurci grâce à la pratique du muay-thaï et il n'hésite pas à s'en prendre physiquement à ses adversaires. Technique : Dribble muay-thaï / Blocage tenace - Ce puissant défenseur peut réduire le niveau de compétence de l'adversaire d'un violent tacle et d'un blocage.

Que pensez-vous de ces choix ? Si Captain Tsubasa: Rise of New Champions vous intéresse, il est actuellement vendu 39,99 € sur Switch.