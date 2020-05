Ce week-end sur GAMERGEN.COM : le poids monstrueux de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, retour sur Assassin's Creed, et des illustrations Metal Gear Solid

Ce week-end sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 48 heures. Que s'est-il passé en ces samedi 23 et dimanche 24 janvier 2019 ?

Le poids de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone a explosé, Infinity Ward s'est justifié. À côté de cela, les missions secondaires du tout premier Assassin's Creed ont été rajoutées en 5 jours, et de nouvelles illustrations du film Metal Gear Solid ont été partagées.

Dans le reste de l'actualité, Sony Interactive Entertainment revient sur le SSD de la PS5, nous avons fait un point sur les conférences et présentations numériques de l’année, selon le directeur de Ghost of Tsushima, le jeu sera difficile, Sheeva de Mortal Kombat 11 a eu droit à une bande-annonce, nous sommes revenus sur la mise à jour de la semaine du PlayStation Store, d'anciens développeurs de Respawn ont discuté du lancement raté de Titanfall 2, Hideki Kamiya rassure les joueurs, Bayonetta 3 est toujours en développement, Suda51 aimerait porter plusieurs jeux sur Switch, et Prime 1 Studio a annoncé une superbe statuette de Joker.

