Celeste : une nouvelle édition physique annoncée sur PS4 et Switch

Avec ses graphismes en pixel art, son gameplay de jeu de plateforme maîtrisé et son scénario profond, Celeste s'est rapidement imposé comme un titre indépendant incontournable pour tous les amateurs du genre. EXOK s'était déjà associé à Limited Run Games pour proposer une édition physique qui s'est vite retrouvée en rupture de stock, mais voici une seconde chance pour les collectionneurs.

Le studio s'est en effet associé cette fois à Fangamer pour éditer une nouvelle version physique de Celeste, célébrant le cinquième anniversaire du jeu, et Just for Games la distribuera par chez nous. Les joueurs sur PlayStation 4 et Nintendo Switch vont ainsi pouvoir craquer pour cette boîte qui regroupe le jeu sur Blu-ray ou cartouche, avec en prime un livret imprimé et un mini-poster.

La date de sortie de cette édition physique de Celeste est fixée au 30 juin 2023, et vous pouvez déjà la précommander contre 34,99 € sur Amazon.

