CES 2020 : Asus surenchérit avec ses PC gaming

L’avantage de cette nouvelle salve de PC gaming est qu’elle est suffisamment variée pour concerner tous les types de joueurs. Prenez par exemple les nouveaux arrivants dans la famille Zephyrus, le G14 et G15, voilà deux notebooks qui s’adressent aux joueurs exigeants et qui font passer la mobilité d’un PC gaming avant d’autres critères importants. Notons toutefois que le Zephyrus G14 est un compromis idéal puisqu’il embarque une NVIDIA GeForce RTX (la 2060 avec le meilleur set-up) ainsi qu’un AMD Ryzen (4000 H-Series Mobile dans le meilleur des cas). C’est plus qu’il n’en faut pour jouer aux jeux du moment. Le G14 bénéficiera d’un affichage LED sur le couvercle pour afficher des images ou des animations choisies par l’utilisateur. Cette option sera toutefois proposée en supplément à partir du deuxième trimestre de 2020. La version de base sera en vente dès le début du mois d’avril pour 1399 €. Le Zephyrus G15 sera pour sa part proposé au tarif de 1299 € à la même période.

Dans la catégorie laptop, nous retrouvons d’autres candidats, à savoir les ordinateurs estampillés TUF. Quatre modèles sont disponibles dans cette catégorie : les TUF A15 et TUF F15 avec un écran de 15 pouces et les A17 et F17 de 17 pouces. Les PC mentionnés sont plus charnus que leurs cousins Zephyrus, mais en ce qui concerne les A15 et A17, la puissance est relativement semblable. La véritable différence entre les deux familles est qu’Asus promet aux TUF une durabilité améliorée (proche du matériel militaire encore une fois). Les batteries et l’autonomie se voient également renforcées sur ces modèles.

Changement de décor avec la gamme Strix. Cette fois-ci, c’est au tour des desktops de se dévoiler, à commencer par les Strix GA15 et GT15 qui sont les PC les plus abordables parmi les quatre nouveautés que compte la série. Cela reste quand même relatif puisque les ordinateurs ont dans leurs entrailles mécaniques des AMD Ryzen 7 en guise de CPU et des GeForce RTX comme GPU, ce qui donne à ces machines une certaine puissance, mais aussi un certain coût qui n’a pas été communiqué au moment où ces lignes sont écrites. Les champions de la famille Strix s’appellent GA35 et GT35, des produits réputés pour faire la pluie et le beau temps dans le domaine de l’eSport. Ces petits bijoux seront équipés avec des composants de pointe et notamment une RTX 2080 Ti pour gérer l’affichage. Là encore, pas de prix en vue ni de disponibilité, elles devraient arriver sous peu, mais le sentiment de hype devrait déjà être là pour les joueurs les plus hardcore qui ont déjà craqué pour ces modèles haut de gamme.