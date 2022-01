CES 2022 : Horizon Call of the Mountain, le premier jeu du PS VR2 officialisé, et il tease déjà son gameplay

Nous en avons appris bien plus sur le PlayStation VR2 cette nuit, avec notamment de la sémantique et des caractéristiques officielles. Sony Interactive Entertainment en a même profité pour dévoiler un premier jeu à destination de ce casque de réalité virtuelle de nouvelle génération : Horizon Call of the Mountain.

Ce spin-off de Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West nous fera découvrir l'univers des titres et ses machines sous un angle inédit. Nous y incarnerons un personnage inédit qui croisera Aloy ainsi que des visages familiers et inconnus sur sa route, dans une aventure utilisant la puissance et les possibilités du PS VR 2 et ses manettes PS VR2 Sense. Le jeu sera développé par Guerrilla Games et Firesprite, le studio derrière The Playroom et The Persistence racheté par l'éditeur il y a quelques mois.

Nous n'en savons pas plus sur le moment, le premier teaser de gameplay ne durant que quelques secondes, mais nous pouvons espérer que le jeu soit disponible au lancement de l'appareil, à une date encore inconnue. Horizon Forbidden West paraîtra lui le 18 février 2022 sur PS4 et PS5 et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 79,99 € sur Amazon.fr.