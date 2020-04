CINEMA : Ant-Man 3, un réalisateur évident et un scénariste de Rick et Morty sur le projet

Le calendrier de la Phase 4 du Marvel Cinematic Universe est déjà bien rempli, et vient d'ailleurs d'être mis à jour à l'occasion du report des tournages et de la post-production en période de crise sanitaire. Marvel Studios a cependant des plans sur le plus long terme, et des longs-métrages encore non officialisés sont en projet.

Parmi eux, Ant-Man 3, dont Michael Douglas avait confirmé l'existence dans un entretien avec Collider en novembre dernier. Le tournage devait alors se faire au début de l'année 2021, probablement pour une sortie l'année suivante, mais tout a sûrement été chamboulé avec les modifications de planning récentes. Toujours est-il que The Hollywood Reporter en a appris plus sur l'équipe derrière le film, qui aurait signé ses contrats peu après la fermeture des studios à Hollywood.

Peyton Reed serait sans surprise de retour en tant que réalisateur, lui qui était déjà derrière la caméra pour les deux premiers épisodes. Plus intéressant, Jeff Loveness aurait été appelé pour écrire le scénario : ancien auteur pour le Jimmy Kimmel Live!, il était dernièrement occupé sur quelques épisodes des saisons 4 et 5 de Rick et Morty. Ant-Man 3 n'en est donc qu'à ses balbutiements, et tout peut encore changer jusqu'au lancement effectif du projet, mais les premières de l'édifice sont désormais posées.