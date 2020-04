CINEMA : Brothers in Arms bientôt adapté en série par Gearbox et un producteur de The Shield

Gearbox Software veut décidément donner encore plus de portée à ses licences cultes. Il prépare actuellement un film Borderlands par Eli Roth, et voilà maintenant qu'une série adaptée de Brothers in Arms est annoncée. La franchise née en 2005 avec Brothers in Arms: Road to Hill 30 s'est poursuivie jusqu'en 2014 avec Brothers in Arms 3: Sons of War. Un Brothers in Arms: Furious 4 aurait dû voir le jour chez Ubisoft, mais son développement a été abandonné en 2015.

La nouvelle d'une transformation en feuilleton a été donnée à The Hollywood Reporter par Randy Pitchford, directeur du studio de développement et producteur sur le projet. Pour mémoire, il disait en 2018 que quelque chose se préparait autour de la licence, nous savons désormais de quoi il s'agit. Scott Rosenbaum (Queen of the South V, Gang Related, The Shield) sera le showrunner et aura un rôle de producteur exécutif, au même titre que Jean-Julien Baronnet (le film Assassin's Creed), Richard Whelan (Band of Brothers: The Pacific, Captain America) et Sean Haran (Gearbox).



La série prendra bien évidemment place lors de la Seconde Guerre mondiale, et les premiers épisodes prévus reviendront sur l'Opération Tigre, une répétition générale du débarquement qui a coûté la vie à de nombreux soldats. Elle se concentrera plus spécifiquement sur huit militaires chargés de secourir leur colonel, tenu prisonnier par l'Axe, avant qu'il ne leur révèle les plans du D-Day. Le feuilleton montrera ainsi des scènes dans les deux camps, et devrait même mettre en avant des figures historiques de l'époque. Scott Rosenbaum semble d'ailleurs ravi de l'approche choisie pour la série, qui mettra la fraternité de ses héros en avant.

L'histoire que nous avons fini par utiliser n'a jamais été racontée à la télévision. Près de 800 militaires américains ont été tués et il a fallu couvrir l'affaire parce que les Alliés se préparaient à la véritable invasion de la Normandie. Ce que j'ai aimé et que je n'avais jamais vu auparavant, c'est que nous explorons les histoires des soldats, des civils allemands et des commandants des deux côtés. Nous rencontrons toutes ces personnalités réelles et voyons leur impact sur le grand schéma qui se dessine. Nous avons trouvé un angle qui est vraiment original, et nous avons une manière très différente de voir les choses par rapport aux autres séries de guerre.

La série Brothers in Arms est actuellement en préproduction, alors que les producteurs cherchent des réalisateurs et des diffuseurs potentiels. La formation du casting n'est donc pas encore à l'ordre du jour, mais Randy Pitchford espère dénicher quelques pépites pour apporter un vent de fraîcheur à l'écran. Ce n'est donc que le début pour Brothers in Arms à la télé ou sur les SVOD, mais il aura fort à faire pour se hisser à la hauteur de Band of Brothers et d'autres feuilletons cultes sur la Seconde Guerre mondiale.