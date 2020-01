CINEMA : Guns Akimbo, bande-annonce surexcitée pour le film où Daniel Radcliffe participe à un Deathmatch

Certes, Daniel Radcliffe restera à jamais attaché au personnage d'Harry Potter qui l'a amené sur le devant de la scène. Mais depuis la fin des adaptations cinématographiques, l'acteur anglais s'est fait une belle carrière autour du cinéma indépendant et des films de genre, de La Dame en Noir à Swiss Army Man.

Il sera d'ailleurs encore cette année en tête d'affiche d'un projet très original, et fortement inspiré par l'univers du jeu vidéo : Guns Akimbo. Daniel Radcliffe y sera Miles, un développeur de jeu vidéo caustique, habitué à déverser ses coups de gueules et commentaires haineux en ligne. Un soir, un peu trop saoul, il va même s'en prendre à Skizm, un programme illégal diffusé sur la Toile où les participants s'affrontent jusqu'à la mort dans des Deathmatchs bien réels. Riktor (Ned Dennehy), l'homme complètement fou derrière cette émission, ne va pas apprécier la démarche, et va piéger Miles en lui greffant deux flingues aux mains et l'obligeant à participer au show. Il va alors devoir affronter Nix (Samara Weaving) en 1v1 pour son premier combat.

La première bande-annonce nous dépeint cet univers très violent, mais aussi pop et coloré, où l'action et la tension seront les maîtres mots. L'idée est intéressante, mais risquée : espérons que le long-métrage dépasse les ambitions d'un Ultimate Game ou de nombreux direct-to-DVD vaseux dans le même esprit. Guns Akimbo est réalisé par Jason Lei Howden, déjà derrière l'apparemment correct Deathgasm en 2015. Le projet sera diffusé en salles à compter du 5 mars 2020 aux États-Unis et à une date inconnue en France.

