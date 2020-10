CINEMA : Kaamelott - Premier Volet, un extrait de la bande-son orchestrale du film partagé avec le morceau Désenchevêtrement

Toujours attendu à la fin du mois prochain en salles, Kaamelott - Premier Volet reste encore bien mystérieux et devrait le rester puisque son réalisateur et scénariste Alexandre Astier a déclaré dans son entretien à Première, dont il faisait la Une, qu'il « faut préserver le kif du visionnage », allant jusqu'à faire la comparaison avec un jeu de rôle papier où « les mecs jouent volontiers à ton jeu à partir du moment où ils savent que t'as installé des chausse-trappes. » La surprise restera donc à priori intacte et il est vrai que la seule bande-annonce teaser diffusée jusqu'à présent suffira amplement aux fans pour se rendre dans leur cinéma, même si la situation actuelle n'aide pas. Pour autant, la promotion se poursuit et nous avons à présent droit à une vidéo dévoilant l'un des morceaux de la bande-son.

Désenchevêtrement, tel est le nom de la piste que nous entendons et qui a été composée et orchestrée par Alexandre Astier, véritable touche-à-tout aux multiples talents. Et pour donner vie à cette bande-son, il a fait appel à l'Orchestre national de Lyon dirigé par Frank Strobel, au chœur de chambre Spirito, à Cyril Dupuy (cymbalum) et Gabriel Rignol (théorbe), en plus de jouer lui-même de tout un tas d'instruments (piano, guembri, ghungroo, cajón, dholak, hulusi).

La diffusion de cette vidéo est également l'occasion d'annoncer que Deutsche Grammophon, société d'édition de musique classique hautement réputée, sortira le 27 novembre un coffret double vinyle + CD de cette bande-son, en plus de versions numériques et CD standard. Une édition collector est également mise en vente :

Coffret collector (dédicacé sur la boutique officielle) Double vinyle 180 g + CD ;

« Kaamelott Sessions » : vinyle transparent du documentaire audio sur l’enregistrement de la bande originale ;

Feutrine Kaamelott pour platine vinyle ;

Partition manuscrite d’Alexandre Astier pour piano d’« Arthur à la Tour » ;

3 photographies de l’enregistrement (format 24x30) par Fred Mortagne ;

Livret 8 pages.

Vous pouvez la précommander sur de nombreuses plateformes, dont la Fnac avec le collector à 86,99 €, les deux vinyles de 180 g et le CD à 27,99 € et l'album CD simple à 15,99 €. Kaamelott - Premier Volet sortira le 25 novembre en France, mais également en Suisse et Belgique. Le Québec y aura droit, mais aucune date n'est pour le moment donnée.