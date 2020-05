CINEMA : Transformers, une date pour le prochain épisode et un film d'animation en projet

Bumblebee a beau ne pas avoir fait d'énormes vagues au box-office, il reste néanmoins un beau succès commercial, sur la lancée des cinq premiers longs-métrages de Michael Bay. Paramount Pictures et Hasbro vont sans surprise encore collaborer sur de nouveaux projets pour continuer à faire vivre la franchise au cinéma.

La société de production a confié l'écriture de deux films différents à James Vanderbilt (Zodiac, The Amazing Spider-Man) et Joby Harold (Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur) depuis le début de l'année 2020. Leur nature n'a pas encore été officialisée, mais les rumeurs font état d'une adaptation de l'arc Beast Wars et d'une suite directe ou spirituelle de Bumblebee.



Elle ne va pas s'arrêter là, car sa branche Paramount Animation va de son côté développer un film d'animation inspiré de l'univers des Transformers, comme le rapporte THR. Sachant que les dessins animés sont à l'origine du succès de la franchise, aux côtés des jouets, nous avons là un intéressant retour aux sources, surtout pour les fans de la première heure. Le projet est déjà assez concret, avec Josh Cooley (Toy Story 4) à la réalisation et le duo Andrew Barrer-Gabriel Ferrari (Ant-Man et la Guêpe) au scénario. Il devrait tourner autour des origines des Autobots et de leur conflit avec Megatron et ses Decepticons.

Quand ces trois films verront-ils le jour, si au moins ils vont jusqu'au bout de leur production ? Pour le moment, une seule chose est sûre : Paramount Pictures vient de fixer la date de sortie du prochain film Transformers au 24 juin 2022 aux États-Unis. Il s'agira certainement de l'un de ces trois-là, mais de là à savoir lequel...