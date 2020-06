Commander Keen : le jeu mobile annulé par Bethesda ?

De manière totalement inattendue et assez improbable, Bethesda avait annoncé pendant sa conférence à l'E3 2019 Commander Keen, un nouveau jeu de plateforme tiré de la toute première licence d'id Software. Un projet de jeu mobile free-to-play qui n'avait pas vraiment enchanté les fans, et visiblement, Bethesda n'ira pas plus loin.

Comme l'a souligné Nitomatta sur Twitter, ZeniMax Online Studios, maison-mère de Bethesda, a effacé toutes les traces de Commander Keen de son site officiel ces derniers jours. La page du site officiel renvoie désormais vers le site de Bethesda, et même si l'article annonçant le jeu l'année dernière est encore en ligne, eh bien, la vidéo YouTube intégrée est désormais privée. Cependant, la page de Commander Keen sur le Google Play Store est toujours active, et les quelques joueurs qui y ont accès, via une bêta fermée, n'ont que des avis négatifs...

De son côté, Bethesda n'a pas officiellement communiqué sur l'annulation de Commander Keen sur mobiles. Soit cela devrait survenir très prochainement, soit le studio compte plutôt annoncer un reboot total du projet, plus en adéquation avec les attentes des fans.