La consommation de contenus vidéo explose en France (YouTube, TikTok, etc.), la TV décline

Une démarche facilitée par les réseaux sociaux avec Instagram, Snapchat et dernièrement TikTok, n’importe qui peut réaliser un contenu de bonne qualité sans besoin de connaissances techniques particulières, et sans oublier le réseau préféré des gamers à savoir Twitch. Il suffit de se filmer de chez soi avec son smartphone dans la majorité des cas, et vous pourrez publier un contenu en quelques secondes. Un accès tellement facilité qu’il est impossible de nos jours de suivre la totalité des nouveaux contenus sortis tellement ils sont nombreux.

Le phénomène s’est d’autant plus amplifié avec la crise sanitaire qui a forcé les personnes à trouver d’autres sources d’occupation et d’autres moyens de communication, créant une explosion de la quantité et de la consommation de contenus vidéo, au détriment de la télévision traditionnelle qui elle perd peu à peu du terrain. En effet, de nos jours, de moins en moins de personnes attendent leur émission favorite à une heure bien précise, la démocratisation des plateformes de streaming permet de visionner ce que nous voulons, ou nous le souhaitons, et surtout quand nous le voulons. Un avantage indéniable qui permet à chaque utilisateur de regarder ce dont il a envie, et non plus ce qu’il y a de disponible à un moment T. Les utilisateurs ne veulent plus subir l’attente d’un épisode par semaine de leur série préférée qui ne passera qu’une fois à une heure bien précise, il s’en est suivi la démocratisation des plateformes de streaming qui proposent des milliers d’heures de contenus à la demande. Les chaînes télévision ont bien essayé de suivre avec la mise en place des services de replay et de vidéos à la demande, mais en vain, il semble qu’Internet ait pris le dessus pour de bon.

Quelques chiffres en vrac : 53 % seulement des Français de 15 à 25 ans ont encore un engouement pour la télévision linéaire, alors que 83 % du temps total de visionnage est consacré à la vidéo pour les plus de 15 ans dont 32 % pour les services de VOD. Concernant YouTube, il y a en France 44 millions de Français chaque fois sur le site, qui consomment 48 minutes de vidéo par jour (pour un français de 25 à 44 ans) principalement depuis leur mobile (à 70 %). Mais c'est la même chose avec Facebook qui totalise par jour 8 milliards de vidéos au niveau mondial, soit 12 minutes de vidéo vues par jour par Français.

Ce démarquage est d’autant plus massif chez les jeunes qui pour la plupart ne regardent même plus la télévision, les chaînes étant remplacées par Netflix, Disney+ ou Amazon Prime. Mais ce n’est pas tout, il faut également regarder du côté de YouTube pour mieux comprendre les causes de ces changements, avec des centaines de milliers de contenus publiés chaque jour où les utilisateurs peuvent retrouver leurs YouTubeurs préférés d’un simple clic. Ces professionnels de YouTube réalisent aujourd’hui des vidéos de très haute qualité capables de rivaliser avec les plus importantes émissions de télévision. Ils utilisent pour cela des logiciels de montages professionnels qui ne sont pas à la portée de n’importe qui. Nous retrouvons des logiciels payants, d'autres gratuits, mais limités avec bien évidemment des caractéristiques et des fonctionnalités différentes, mais on peut citer pour le grand public l'outil de montage vidéo InVidéo qui présente la particularité d'être gratuit et accessible en ligne (une version payante existe, mais uniquement pour des fonctionnalités très poussées).

Il faut également prendre en compte l’impact qu’ont ces acteurs du domaine pour vite comprendre que les publicités misent désormais sur ces nouveaux réseaux pour atteindre les nouvelles générations. Des parts de marché que la télévision perd une fois de plus, et la tendance continue d’évoluer en faveur des contenus Internet. Il ne reste plus qu’à savoir si cette ruée vers le contenu vidéo se calmera avec la reprise d’une activité stable « hors COVID », mais rien n’est moins sûr tant il est difficile de changer les habitudes des personnes une fois qu’elles sont prises.