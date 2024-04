Content Warning : même payant, c'est un gros succès

Le 1er avril dernier, le studio indépendant Landfall (connu pour Totally Accurate Battle Simulator et Totally Accurate Battlegrounds) lançait Content Warning, un jeu coopératif demandant à une équipe de joueurs d'explorer des lieux hantés, de filmer du contenu et de le partager sur SpöökTube pour gagner des abonnés (et de l'argent).

Content Warning est loin d'être une blague, mais Landfall a eu la bonne idée de permettre aux joueurs de le récupérer gratuitement pendant 24 heures. Ce sont donc 6,6 millions de copies qui ont été rajoutées dans les bibliothèques Steam, Content Warnign est désormais payant et coûte 7,79 €. Une somme qui n'a pas rebuté certains joueurs, sans doute séduits grâce au bouche à oreille et aux contenus vidéos sur YouTube et Twitch, car Landfall annonce que Content Warning s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. La stratégie commerciale du studio est largement payante !

Ce sont donc 7,6 millions de joueurs qui ont le jeu dans leur bibliothèque, avec une très bonne fréquentation encore aujourd'hui. D'après SteamDB, Content Warning a rassemblé plus de 30 000 joueurs en simultané hier soir, nous sommes loin des 200 000 joueurs le jour du lancement, mais c'est quand même impressionnant ! L'aventure est loin d'être terminée, Landfall précise qu'il prépare « des mises à jour et des correctifs amusants ».

Content Warning est disponible uniquement sur PC, via Steam. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.