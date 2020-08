Control : l'extension EMA et l'Ultimate Edition lancées en vidéo, le jeu arrive bientôt sur GOG

Grosse actualité pour Control aujourd'hui. D'un côté, il accueille enfin son extension EMA, qui va amener Jesse à enquêter sur les Évènements du monde Altéré en explorant le Secteur des Enquêtes et même Bright Falls, la ville liée à l'histoire d'Alan Wake. Ce second DLC vendu 14,99 €, mais aussi compris dans le Season Pass à 24,99 €, est en prime accompagné par une mise à jour apportant des nouveautés pour tout le monde, encore détaillées hier.

Pour un résumé de l'extension, voici ce qu'en dit 505 Games. Pour la bande-annonce de lancement, c'est juste au-dessus, et pour les dernières images officielles, rendez-vous en page suivante.

AWE (EMA en français) conduira Jesse Faden, la Directrice du Bureau, jusqu’au Secteur des Enquêtes de l’Ancienne Maison, où le Bureau Fédéral du Contrôle surveille et examine de près les Altered World Events (AWE ou Évènements du Monde Alteré) - des phénomènes impliquant la violation du monde par des forces paranormales, dont les conséquences peuvent être irréversibles. L'extension, qui devient disponible après l'achèvement de la septième mission principale (intitulée « Le Visage de l'Ennemi ») de la campagne, vous obligera à pénétrer le Secteur des Enquêtes et affronter la créature qui se cache dans cette partie abandonnée du Bureau depuis bien trop longtemps... Afin de libérer le Secteur des griffes que cette entité mystérieuse, Jesse devra mener des recherches sur les phénomènes liés au Monde Altéré. Son enquête la mènera jusqu’à la ville de Bright Falls, où elle en apprendra davantage sur la disparition de l'écrivain Alan Wake. « AWE permet d'apprécier la façon unique qu’a Remedy de raconter des histoires qui s'étendent sur plusieurs jeux et expériences. Ce DLC marque de la fin d'une aventure certes, mais aussi le début de quelque chose de nouveau, rempli de potentiel et de possibilités. Nous sommes très heureux d’avoir pu embarquer avec nous les joueurs dans le voyage de Jesse et pensons qu’ils seront enthousiasmés par ce que propose cette extension finale. »

Et dans le même temps, Remedy Entertainment lance la version numérique de Control Ultimate Edition sur Steam, le bundle comprenant le jeu et ses deux DLC, et donnant un accès gratuit aux versions next-gen à leur lancement, contrairement à l'édition de base. Control Ultimate Edition sera pour rappel vendu sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et l'EGS à compter du 10 septembre, en version physique sur PS4 et Xbox One fin 2020, en version numérique sur PS5 et Xbox Series X également à la fin de l'année, et enfin en physique sur next-gen début 2021. GOG.com a lui confirmé que Control Ultimate Edition pourrait être acheté sans DRM sur son portail à une date ultérieure. Si seul le jeu de base vous intéresse, il est disponible pour 36,93 € chez Amazon.