Corsair lance son PC portable VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition pour gamers

Corsair est déjà bien connu des joueurs pour ses périphériques, mais en plus des souris, casques, claviers et autres accessoires, le constructeur propose également des ordinateurs taillés pour le gaming, à l'instar du nouveau VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition qu'il vient de lancer tout récemment, avec des composants AMD donc.

Sans plus attendre, voici une présentation du PC portable CORSAIR VOYAGER a1600 :

Le CORSAIR VOYAGER a1600 est équipé des composants AMD les plus avancés pour offrir de très hautes performances dans un format d’à peine 19,8 mm d’épaisseur. Le processeur à 8 cœurs et 16 threads AMD Ryzen 9 6900HS et la carte graphique mobile AMD Radeon RX 6800M permettent aux joueurs de jouer avec les paramètres maximum tout en enregistrant leur partie à une fréquence d’images élevée. Les technologies AMD Smart telles qu’AMD Smart Access Memory permettent en outre d’améliorer encore davantage les performances fournies par les composants de haute qualité. La mémoire SODIMM DDR5 CORSAIR VENGEANCE complète la puissante configuration matérielle du CORSAIR Voyager a1600, procurant les fréquences extrêmement élevées de la plateforme DDR5.

Le CORSAIR VOYAGER a1600 propose des sessions de jeu incroyablement détaillées avec son écran IPS QHD+ 2560x1600 de 16” qui fournit une précision chromatique pointue et un taux de rafraîchissement très élevé de 240 Hz. Grâce à la technologie AMD FreeSync Premium, les joueurs et joueuses peuvent profiter comme il se doit d’une expérience de jeu époustouflante : avec une fréquence d’images impressionnantes et sans effet de déchirement.

Comprenant la technologie exclusive Elgato de création de contenu, le CORSAIR VOYAGER a1600 est un rêve devenu réalité pour tous les streamers. Dix touches de raccourci S-key faciles d'accès sont accompagnées du logiciel Elgato Stream Deck, vous permettant d'utiliser facilement des commandes de streaming en un seul geste. La webcam full HD 1080p30 de l’ordinateur portable capture votre visage dans les moindres détails, tandis qu'un jeu de quatre microphones directionnels avec annulation du bruit ambiant enregistre votre voix de manière claire, même en présence d’un bruit de fond.

Le CORSAIR VOYAGER a1600 proposera au lancement les dispositions de clavier nord-américain, anglais, allemand, français et scandinave.