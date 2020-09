Crash Bandicoot 4: It's About Time, une courte vidéo de la démo dévoilée

C'est à partir du 2 octobre prochain que les joueurs pourront essayer Crash Bandicoot 4: It's About Time, nouveau jeu de plateforme de la franchise édité par Activision et édité par Toys for Bob. Mais avant cette date, il sera possible de jouer à une démo, réservée à ceux ayant précommandé le titre.

En attendant donc l'arrivée de cette version d'essai sur le PlayStation Store et le Microsoft Store, les studios partagent une petite bande-annonce pour résumer son contenu. Les joueurs pourront pour rappel découvrir les niveaux Snow Way Out et Dino Dash en incarnant Crash, ainsi qu'une version alternative du premier niveau avec Neo Cortex. Deux Masques Quantiques seront disponibles, Lani-Loli permettant de faire apparaître ou disparaître des objets et Kapuna-Wa permettant de contrôler le temps.

Cette démo de Crash Bandicoot 4: It's About Time sera disponible à partir du 16 septembre prochain, à condition de l'avoir précommandé en édition numérique. Si vous préférez les boîtes, Crash Bandicoot 4: It's About Time est vendu 52,99 € sur Amazon.fr.

