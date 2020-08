Crash Bandicoot 4: It’s About Time, encore du gameplay avec les niveaux flashbacks

Crash Bandicoot 4: It’s About Time était présent cette semaine à l'Opening Night Live avec de courtes séquences des niveaux flashbacks, accessibles via des cassettes permettant de faire un retour dans le temps, à l'époque où le gameplay était plus simpliste certes, mais aussi plus compliqué et punitif.

Toys for Bob a remontré ces niveaux flashbacks hier soir lors du Futur Games Show de GamesRadar, avec cette fois un peu plus de contenu en vidéo à se mettre sous la dent. Les nostalgiques de la trilogie de l'ère PlayStation ne seront pas trop dépaysés, avec des niveaux en 2D qui ne laissent pas droit à l'erreur, ou encore les fameux passages de course-poursuite avec la caméra face à Crash, et Coco sera également de la partie.

La date de sortie de Crash Bandicoot 4: It's About Time est fixée au 2 octobre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez le précommander à 59,99 € sur Amazon.fr.