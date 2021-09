Crash Bandicoot fête ses 25 ans avec une vidéo nostalgique et le Pack Crashiversary en promotion sur le PS Store

Les années défilent et les héros vidéoludiques de notre jeunesse prennent de l'âge. Crash Bandicoot célèbre en effet son 25e anniversaire actuellement, un quart de siècle que les développeurs de chez Toys for Bob, derrière le dernier volet en date, ont décidé de fêter en vidéo :

Les joueurs retiennent surtout la trilogie Crash Bandicoot développée par Naughty Dog, mais également le jeu de course Crash Team Racing, mais la franchise a eu droit à un tas d'autres jeux sur différentes plateformes. Le marsupial a quand même fait une longue pose avant de revenir dans le remaster Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, déjà assuré par Toys for Bob, puis dans l'épisode inédit Crash Bandicoot 4: It's About Time, sans oublier le remaster Crash Team Racing Nitro-Fueled de Beenox et le jeu mobile Crash Bandicoot: On the Run! de King.

Si vous n'avez pas craqué pour ces récents titres, eh bien, le Pack Crashiversary est actuellement bradé à 64,99 € sur le PlayStation Store, soit une réduction de -50 % jusqu'au 16 septembre prochain. Il regroupe Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, Crash Team Racing Nitro-Fueled - Édition Nitros Oxide et Crash Bandicoot 4: It's About Time. Vous pouvez l'acheter via des cartes PSN vendues sur Amazon.

