Crash Team Racing Nitro-Fueled : la fin des Grands Prix annoncée, un nouveau système de défi et du contenu inédit à venir

Depuis son lancement en juin 2019, Crash Team Racing Nitro-Fueled a eu droit chaque mois à un Grand Prix, une manière de garder les joueurs sur les serveurs avec du contenu saisonnier, mais toutes les bonnes choses ont une fin. En effet, Beenox a partagé un article sur le blog officiel du jeu, déclarant que le prochain sera le dernier, dont les détails nous seront donnés la semaine prochaine.

Pour autant, ce ne sera pas le dernier contenu ajouté au jeu, car un système de défis et du contre-la-montre feront leur arrivée, en plus de nouveaux personnages, skins légendaires, peintures et karts une fois l'ultime Grand Prix terminé. Du côté des challenges, ils permettront d'obtenir des pièces Wumpa pour acheter divers objets au Pit Stop en réalisant certaines prouesses dans l'ensemble des modes de jeu, et seront journaliers, hebdomadaires ainsi que mensuels. Parmi les items disponibles, il y en aura en provenance des Grand Prix, donnant une bonne raison de revenir régulièrement si vous en avez manqué, un système bien plus sain si la rotation est gérée convenablement. Il sera d'ailleurs possible de rafraîchir deux fois par jour la liste des articles pour les plus gros joueurs. En ce qui concerne les défis chronométrés, ils sont décrits comme pouvant donner du fil à retordre même aux meilleurs, basés sur les temps effectués par certains membres du studio. Une récompense spéciale sera décernée une fois qu'ils seront tous battus.

Enfin, Beenox tease l'arrivée d'un objet longtemps attendu par la communauté, une idée ? En attendant, vous pouvez toujours profiter du Grand Prix de la Rouille pendant encore quelques jours.

