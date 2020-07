Cuphead : une vidéo en stop motion annonce la sortie sur PS4 dès aujourd'hui, des nouvelles du DLC The Delicious Last Course données

Ce matin, Cuphead a fait son apparition sur le PlayStation Store anglais, suggérant son annonce imminente sur PS4, alors que Geoff Keighley nous avait donné rendez-vous lors du Summer Game Fest pour avoir des nouvelles d'un studio indépendant aimé des joueurs. Et, oui, cela concernait bien la licence de Studio MDHR !

C'est donc avec une vidéo mélangeant phases de gameplay et éléments en stop motion avec des marionnettes que la version PS4 de Cuphead a été annoncée, pour une disponibilité immédiate. Il faudra débourser 19,99 € pour se procurer le jeu, qui n'apparaît pas encore sur le PlayStation Store, mais ce n'est qu'une question de temps. Par ailleurs, les joueurs Xbox One auront droit prochainement à une mise à jour rajoutant une galerie d'art, une fonction commentaire behind-the-scenes et la possibilité de lancer l'OST du jeu, comme indiqué dans un communiqué.

Quant au DLC The Delicious Last Course, il arrivera quand il sera prêt, sans plus de précision sur une quelconque date, bien qu'il faille plus le voir comme une aventure entièrement nouvelle. La seule certitude, c'est qu'il sortira en même temps sur toutes les plateformes L'anime The Cuphead Show! prend lui forme et le projet suit son cours du côté de Netflix, mais nous n'en verrons pas plus pour le moment. Vous pouvez revoir la présentation du Summer Game Fest ci-dessous.

Si vous adorez la licence, le livre Tout l'art de Cuphead est vendu 29,90 € sur Amazon.

Mise à jour : vous pouvez le trouver sur la boutique en ligne de Sony ici.

