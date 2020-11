Cyberpunk 2077 : Black Dog, le 5e single du groupe SAMURAI (Refused) disponible à l'écoute

D'ici quelques jours, ce ne sera pas le lancement de Cyberpunk 2077, mais la diffusion d'un 5e épisode de Night City Wire dans lequel les équipes de CD Projekt vont nous parler musique. Il faut dire que le studio n'a pas fait les choses à moitié pour sa bande-son en s'entourant de nombreux artistes de la scène internationale, avec même des partenariats allant plus loin, c'est le cas de Grimes dont la voix animera Lizzy Wizzy.

Pour débuter le week-end, c'est avec No Save Point de Run the Jewels que les fans ont pu profiter d'un morceau de pur rap. Si vous n'aimez pas ce style de musique, peut-être que le nouveau single de Refused, SAMURAI dans le monde futuriste du jeu, va vous faire vibrer. Après A Like Supreme, c'est donc avec Black Dog que les sonorités bien rock du groupe de Punk Hardcore mené par Johnny Silverhand s'expriment à nouveau, une bonne chanson pour rouler à fond la caisse dans les Badlands.

Nous retrouverons tout cela et bien plus à la sortie de Cyberpunk 2077 le 10 décembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, également jouable sur PS5 et Xbox Series X | S.

