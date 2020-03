Cyberpunk 2077 : un concept art inédit qui fera un parfait wallpaper

Cyberpunk 2077 aurait dû occuper les joueurs en ce bien morne mois d'avril qui s'annonce, mais le destin en a décidé autrement. Le projet a été repoussé à la rentrée scolaire, et devrait tenir son planning malgré le télétravail des développeurs en ces temps de crise sanitaire.

Il s'est fait bien discret depuis la révélation de cette mauvaise nouvelle en janvier, avec pour seule véritable apparition publique la diffusion de sa jaquette réversible avec le pendant féminin du héros. V revient cette fois en version masculine, encore une simple illustration, mais il faudra se contenter de ça pour le moment. CD Projekt RED vient de mettre en ligne un concept art inédit montrant le personnage principal dans le métro de Night City, alors que les forces de l'ordre tentent de le rejoindre pour le capturer suite à un assassinat qu'il semble avoir commis. Un homme âgé est paisiblement assis à côté de lui, casque sur les oreilles, loin d'imaginer le fracas qui se déroule autour de lui.

De la violence et des technologies futuristes, tout ce qui fera le sel de Cyberpunk 2077 est condensé dans cette simple image, que vous pouvez d'ailleurs télécharger pour en faire un joli fond d'écran via le site officiel. CD Projekt RED en a profité pour proposer l'ensemble des wallpapers aux formats 3440x1440 et 3840x2160, pour satisfaire les possesseurs d'écrans 4K. Voilà qui plaira aux joueurs déjà fans de Cyberpunk 2077, dont la date de sortie est maintenant fixée au 17 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.