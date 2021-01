Cyberpunk 2077 : les développeurs témoignent d'un développement chaotique

Comme vous le savez déjà, Cyberpunk 2077 est sorti le 10 décembre dernier, après plusieurs retards, et le résultat au lancement était... compliqué. Si l'expérience de jeu était agréable sur les bons PC, sur consoles de salon, c'était une autre histoire, surtout sur PS4 et Xbox One. CD Projekt s'est excusé plusieurs fois, mais une enquête menée par Jason Schreier pour Bloomberg dévoile des témoignages accablants.

Du crunch, il y en a eu, évidemment, un employé de CD Projekt déclare qu'il a dû travailler pendant 13 heures par jour, alors même que les responsables promettaient qu'aucune heure supplémentaire n'était obligatoire, tout en leur mettant la pression en annonçant que, vu qu'ils ne voulaient pas travailler plus, ce sont leurs collègues qui le feront. Tout ça pour un salaire très moyen, un testeur affirme avoir été payé 400 $ par mois en 2015, puis 700 $ lorsqu'il est devenu programmeur junior en 2018. CD Projekt a quand même promis de reverser 10 % des profits aux développeurs.

La pression de la deadline était évidemment omniprésente, mais les dirigeants ne s'en inquiétaient pas, affirmant que vu qu'ils avaient fait The Witcher 3: Wild Hunt avant, tout allait bien se passer. Jason Schreier fait d'ailleurs le parallèle avec « la magie BioWare » qui a ruiné Anthem... Et le développement était chaotique, l'enquête prend l'exemple d'un développeur devant créer son propre shader, sans pouvoir se renseigner pour savoir si celui-ci avait déjà été créé par quelqu'un d'autre avant. Une perte de temps qui fâche, surtout les développeurs externes. Ces derniers racontent que lors de réunions, la discussion se faisait parfois en polonais, sans savoir ce qui se disait donc, alors que cela est interdit par les règles de CD Projekt.

L'enquête dévoile quelques autres points intéressants, comme le fait que Cyberpunk 2077 était un jeu à la troisième personne jusqu'en 2016, avec des fonctionnalités atypiques (courir sur les murs, conduire les voitures volantes), mais que cela a été changé en cours de développement, ce qui, pour le coup, est assez commun dans la création d'un jeu. Le système de police, critiqué par les joueurs, a quant à lui été rajouté au dernier moment, et plusieurs développeurs se demandaient alors pourquoi ils essayaient de faire un RPG et un GTA-like en même temps, alors qu'ils étaient bien moins nombreux que Rockstar. Enfin, Jason Schreier indique que la démo diffusée à l'E3 2018 était principalement réalisée avec du faux gameplay, et que de nombreux développeurs avaient affirmé à de plusieurs reprises qu'une sortie en 2020 était impossible. La suite, vous la connaissez...

L'enquête de Bloomberg n'a finalement rien de surprenant, mais cela ne risque pas d'arranger la confiance des joueurs envers CD Projekt à l'avenir, même si le studio a dévoilé ses plans pour le futur de Cyberpunk 2077 récemment. Le titre est d'ailleurs actuellement bradé à 39,99 € à la Fnac, avec un steelbook offert.