Cyberpunk 2077 : une Game of the Year Edition annoncée

L'année prochaine, les joueurs de Cyberpunk 2077 pourront découvrir Phantom Liberty, la très attendue extension du jeu de rôle et de tir à la première personne de CD Projekt. Le studio polonais profitera de l'occasion pou ressortir son jeu dans une Game of the Year Edition regroupant tout cela.

C'est Adam Kiciński, CEO de CD Projekt, qui a dévoilé l'information lors d'une réunion avec les investisseurs, relayée par Stockwatch. Phantom Liberty sera la seule extension de Cyberpunk 2077, mais cette édition GOTY inclura le jeu de base, ce contenu additionnel ainsi qu'une « mise à jour importante ». Une annonce qui n'a rien de surprenant, le précédent titre de CD Projekt avait eu droit au même traitement, même s'il y avait ici deux extensions, comme le rappelle Adam Kiciński :

C'est l'ordre naturel des choses - c'était la même chose avec The Witcher, qui après les deux extensions a finalement été publié en tant que Game of the Year Edition, et qui est vendu de cette façon depuis. On peut s'attendre à la même chose dans ce cas.

Pour rappel, Phantom Liberty sera uniquement disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, l'édition GOTY de Cyberpunk 2077 ne devrait donc sortir que sur ces plateformes. Aucune date de sortie n'a été avancée, mais c'est attendu pour 2023. Les joueurs ont récemment eu droit à une mise à jour 1.6 avec du contenu tiré de la série animée Netflix Cyberpunk: Edgerunners et vous pouvez toujours retrouver le jeu de base à 59,99 € sur GOG.com.

