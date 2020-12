Cyberpunk 2077 : le LIVE, si nous parlions des tests ? Rendez-vous sur notre chaîne YouTube ce soir à 21h00 !

Ce soir nous serons en live à 21h00 avec Eric (le boss) et Amaury (testeur de Cyberpunk 2077). Nous allons faire un tour d'horizon US et FR pour essayer de comprendre la différence de traitement entre les médias. Et bien sûr, vous pourrez nous interpeller en direct pour poser vos questions.

Après huit longues années d'attente, Cyberpunk 2077 arrivera jeudi 10 décembre 2020 sur ordinateurs et consoles. La presse ayant eu les honneurs d'une version PC non définitive pour faire le test, les avis des principales rédactions sont tous tombés en même temps à l'heure de l'embargo, hier à 18h00. Cette version comportait quelques bugs connus et clairement annoncés par CD Projekt RED via un document (review guide) et quelques e-mails. La majorité ayant d'ailleurs été corrigée via un ultime patch envoyé quelques heures avant la publication.

Cette version de test était, en prime, handicapée par une protection anticopie connue pour être gourmande en ressources, ce qui n'arrangeait rien. À noter, la version finale ne sera pas dans le même cas. C'est donc MSI qui nous a dépannés d'un PC MSI GS66 Stealth équipé d'un i9-10980HK, d'une RTX 2080 Super Max-Q et de 32 Go de mémoire vive afin de vous donner un avis sur cette version PC de Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 est disponible à 52,99 € sur Amazon.fr, 56,99 € à la Fnac ou 69,99 € chez Micromania.