Cyberpunk 2077 : un quatrième Night City Wire dédié aux véhicules annoncé

Attendu de pied ferme par des millions de joueurs, Cyberpunk 2077 arrivera dans un peu plus d'un mois sur ordinateurs et consoles de salon. Et même si le jeu est passé gold, pas question cependant pour CD Projekt de se reposer, le studio va diffuser la semaine prochaine un quatrième Night City Wire, avec un contenu très précis.

The 4th episode of Night City Wire is coming next Thursday, October 15 at 6PM CEST! This time, we'll go into details about the looks, sounds, and specs of #Cyberpunk2077 vehicles. As usual, you can expect new gameplay footage, announcements, and more!



???? https://t.co/y8iUIM0gBv pic.twitter.com/CbENAuOCEj — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 8, 2020

Après la ville de Night City et les gangs qui y seront présent, CD Projekt va nous en apprendre un peu plus sur « l'apparence, les sons et les spécifications des véhicules de Cyberpunk 2077 ». Le titre proposera pour rappel de piloter des voitures et motos dans les rues de Night City, et bien évidemment, ce sera une nouvelle fois l'occasion de découvrir du gameplay et des informations.

Le prochain Night City Wire dédié aux véhicules de Cyberpunk 2077 sera diffusé le 15 octobre prochain, à partir de 18h, et le jeu est toujours attendu au 19 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez le précommander à 54,99 € sur Amazon.fr.