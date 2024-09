Dagon : l'excellent jeu lovecraftien annoncé et daté sur consoles avec du contenu exclusif

Bit Golem a lancé il y a trois ans Dagon, un jeu d'horreur atmosphérique à la première personne inspiré par les écrits de H. P. Lovecraft. Un titre free-to-play sur PC qui a reçu des évaluations « extrêmement positives » sur Steam et qui a surtout eu droit à des DLC rajoutant du contenu narratif.

Heureusement, les joueurs sur consoles vont prochainement pouvoir découvrir le jeu, car Bit Golem annonce s'être associé à Feardemic pour éditer et distribuer Dagon: Complete Edition pour PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le titre regroupera les DLC The Little Glass Bottle et The Railway Horror, ainsi que le contenu inédit What the Moon Brings, exclusif aux consoles.

La date de sortie de Dagon: Complete Edition est fixée au 10 octobre 2024 sur consoles, vous pouvez également retrouver la nouvelle de Lovecraft dans un recueil de 30 histoires courtes disponible contre 8,80 € sur Amazon.